أحمد خميس
نقلت جثة طفلة (13 عاما) الى الطب الشرعي للتأكد من سبب وفاتها فيما قال المسعفون في افادتهم الى رجال الأمن: ان وفاة الطفلة طبيعية وانه لا آثار عنف على الجثة، وكذلك لا آثار دالة على اي امر غير طبيعي داخل غرفة الفتاة.
وبحسب مصدر امني، فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغاً بحالة مرضية في منطقة ميدان حولي- شارع واصل.
ولدى انتقال رجال الأمن وجدوا مسعفين من الطوارئ الطبية، حيث أبلغ المسعفون رجال الأمن بأن الوفاة طبيعية على الأرجح، وأن الطفلة اللبنانية لا توجد على جسدها ما يشير الى عنف، وسجلت حالة وفاة.