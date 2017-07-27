محمد الجلاهمة

أحيلت فتاة من غير محددي الجنسية من مواليد 2000 الى مخفر تيماء للتأكد من أنها تعاني من اضطرابات نفسية من خلال مخاطبات بهذا الخصوص بين وزارتي الداخلية والصحة متمثلة في الطب النفسي.

جاء هذا الإجراء في اعقاب بلاغ كـاذب عن جريمة قتل في منطقة تيماء، وبحسب مصدر أمني فإن عمليات الداخلية أبلغت بوقوع جريمة قتل وان المتصلة فتاة، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال المخفر وتبين عدم صحة وقوع جريمة قتل وان المبلغة فتاة وانها وعلى حسب افادة والدها مختلة عقليا، وبالكشف الطبي على الفــتاة المبلــغة مــن قبل رجال الطوارئ الطبية قالوا إنها تعاني من زيادة في ضربات القلب نتيجة انفعال عصبي.