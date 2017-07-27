أحمد خميس

قضت المحكمة الكلية بالأحمدي بإلزام مواطن بدفع مبلغ 3000 دينار كتعويض عن الاضرار المادية والادبية والزامه أيضا بالمصروفات مائة دينار مقابل اتعاب المحاماة.

وتعود احداث القضية الى قيام مواطن بالتعدي على ضابط شرطة اثناء تأدية عمله من خلال دفعه في صدره بالإضافة الى التعدي لفظيا على الرغم من مخالفته.

وحضر مع المدعي المحامي عبدالله المطيري الذي تقدم بدوافعه واسانــيده القــانونية لإثبات أحقية موكله ضابط الشرطة في التعويض وهو ما حكمت به المحكمة بالاضافة الى تعويض المواطن بمبلغ 300 دينار عن قضية الجنحة. وترافع المحامي عبدالله المطيري وكيل الضابط شفاهة متطرقا الى شرح ابعاد وظروف الدعوى ودفع ببطلان الإجراءات.