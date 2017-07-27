محمد الجلاهمة

ورد بلاغ في منتصف الليل يفيد بوجود مشاجرة في منطقة صباح الناصر، وعلى الفور انتقل الى موقع البلاغ ضابط المخفر، واتضح أن هناك خلافا عائليا، فتمت إحالة أطرافه للمخفر وطلب تقارير طبية لضحايا «المعركة» التي اشترك فيها عدة أشخاص.

وقال مصدر أمني: ان التقارير الطبية أكدت ان الطرف الأول أصيب بجرح قطعي باليد اليسرى وكدمة بالكتف، واما الثاني فأصيب بكدمة عادية، فيما اصيب الطرف الثالث (وافد عربي) بجرح قطعي بالرأس بالاضافة الى 7 اشخاص بينهما فتيات اصيبوا جميعا بسحجات وجروح سطحية بمختلف انحاء اجسامهم، وعليه تم تسجيل قضية وإحالتها للمباحث للتحقيق مع المتورطين في تبادل الضرب.