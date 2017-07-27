نفذ قطاع المرور عدة حملات مرورية مفاجئة على جميع محافظات الكويت خلال الفترة من 16-22 يوليو الجاري أسفرت عن تحرير (36075) مخالفة مرورية متنوعة وحجز (1120) مركبة، ودخول (59) شخصا لنظارة المرور لارتكابهم مخالفات جسيمة وإحالة وافدين للإبعاد لقيادتهم مركبة دون الحصول على رخصة سوق.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالجميع الى ضرورة التزام مستخدمي الطريق بقانون المرور حيث إن القانون ما وضع إلا لسلامة الجميع، وتؤكد الإدارة استمرارية حملاتها التوعوية بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من اجل تحقيق الهدف المنشود.