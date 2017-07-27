عبدالله قنيص

سجلت وافدة مصرية في مخفر شرطة الفنطاس قضية اعتداء واتهمت كفيلها بضربها داخل مقر عملها في ناد صحي.

وقال مصدر امني ان المجني عليها وهي من مواليد 1988 قالت إن كفيلها ضربها على مرأى من زميلاتها.

من جهة اخرى سجلت في مخفر ميناء عبدالله قضية بتصنيف جنايات وذلك بعد ان اطلع وكيل نيابة الاحمدي على التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والذي جاء فيه كسر عظمة الكتف اليسرى، وبحسب مصدر امني فإن سيلاني من مواليد 1977 قال ان 3 من مواطنيه ضربوه إذ قام اثنان من المتهمين بشل حركته وقام الثالث بضربه بشكل مبرح على الكتف باستـخدام عجرة، هذا، وأحيلت القضية إلى المباحث لضبط وإحضار المدعى عليهم.