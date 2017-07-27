جاسم التنيب

أكد مصدر أمني أن قطاع الجنسية والجوازات بالداخلية يبذل جهودا كبيرة لاستخراج الجوازات الإلكترونية الجديدة، مشيرا الى أن هناك اقبالا كثيفا على استخراجها تزامنا مع مغادرة المواطنين في إجازاتهم السنوية.

وجدد المصدر الأمني التأكيد على أن استصدار جواز السفر الإلكتروني يحتاج إلى 72 ساعة حتى الانتهاء منها وتسليمها لأصحابها، لافتا الى توافر الجوازات الإلكترونية بأعداد تلبي جميع الطلبات.

ولفت المصدر إلى أن مراكز الكويت الستة المختصة باستصدار الجوازات الإلكترونية تصدر أسبوعيا نحو 1500 جواز لكل منها وهو ما يعني استصدار نحو 10 آلاف جواز أسبوعيا من جميع المراكز.

واشار المصدر الى ان الأولوية في استصدار الجوازات لمن قاربت جوازات سفرهم على الانتهاء.