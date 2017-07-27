عبدالكريم أحمد

علمت «الأنباء» أن وزارة الداخلية أحالت مساء أمس مواطنين اثنين إلى النيابة العامة بتهمة التستر على مطلوبين بناء على حكم قضائي نهائي بقضية خلية العبدلي.

وأوضح مصدر أن النيابة العامة قررت حجز المتهمين الجديدين ليصبح عدد الموقوفين في قضية التستر على مطلوبي خلية العبدلي ٤ أشخاص.

وأضاف المصدر أن النيابة وبناء على تقرير اتهام وزارة الداخلية أسندت إلى المتهمين تهما جديدة بالمخالفة لقانون أمن الدولة الداخلي تتعلق بتبني فكر تنظيم محظور، إلى جانب تهمة التستر على مطلوبين للعدالة وعدم تقديم معلومات عن أماكن وجودهم.