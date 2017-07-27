كشف رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور د.بدر المطر عن تنامي الحوادث المرورية في البلاد بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، بصورة أدت إلى تضاعف الخسائر البشرية والاجتماعية والاقتصادية، مبينا أن الكويت تشهد ما يقارب 6 حوادث كل ساعة.

وأشار في تصريح صحافي إلى أن الإحصائية الصادرة مؤخرا لحالات الوفاة خلال شهر يونيو المنصرم فقط بكل المحافظات والتي شهدت وفاة 9 مواطنين و31 غير كويتيين بينهم 8 حالات للإناث، تدعو للقلق وسرعة التحرك لوقف نزيف الطرقات، خاصة أن هذه الأرقام والإحصائيات تنذر بخطر ماثل نشهده في كل يوم، وفي كل ساعة في شوارعنا.

وبين المطر أن السلامة على الطرق لا تحدث بالمصادفة، وإنما هي ثمرة لجهود مدروسة، وينم عن أن هذه الجهود تستلزم الدعم من أعلى المستويات، ولما كانت الوقاية أكثر مردودا من العلاج وكبداية يجب تعيين وكالة للتنسيق لسلامة الطرق وإعداد إستراتيجية وخطة عمل حول سلامة الطرق، بحيث يمكن الاستفادة منها كأساس يمكن من خلاله البحث عن تمويل لسلامة الطرق وتعزيز جمع المعطيات والبحوث والخدمات والوقاية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالقانون والقواعد المرورية، بالإضافة إلى الفحص الدوري لمركباتهم وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.