هاني الظفيري

تكلل تدخل جراحي لاطباء مستوصف العبدلي في استخراج نحلة اقتحمت اذن وافد آسيوي واستقرت في عمق الاذن.



وبحسب مصدر فإن الوافد وصل الى المستوصف في حالة هيستيرية بعد ان فشل في اخراج النحلة والتي ظلت حية لفترة من الوقت، وتسبب تعامل الوافد معها وتحت تأثير الصدمة الى انزلاقها في منطقة صعبة بالأذن وهو ما تسبب في آلام مبرحة للوافد وتمكن الأطباء وبعد دقائق من اخراج النحلة ومن ثم اجراء غسيل للأذن.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن اصابة وافد بحالة هيستيرية بمزارع العبدلي وعليه انطلق رجال الامن والاسعاف الذين أحضروا الآسيوي الى مستوصف العبدلي وقام باستقباله د.مروان الشحرور والممرض خالد زاهي وعند الكشف عليه تبين ان نحلة ما زالت حية داخل أذنه فتم استخراجها ليعود الآسيوي إلى وضعه الطبيعي.