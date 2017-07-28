هاني الظفيري

أمر مدير عام مديرية امن الجهراء اللواء علي ماضي بوضع شابين شقيقين من غير محددي الجنسية تحت الحراسة لحين الاستماع الى افادتهما ولحين استكمال العلاج وسط مخاوف من تدهور صحة الشقيق الاكبر والذي ادخل الانعاش بطعنات نافذة.

وكان بلاغ قد ورد الى عمليات «الداخلية» بوقوع مشاجرة بين اشقاء، حيث ابلغ رب الاسرة العمليات وعلى الفور توجهت الاجهزة الامنية الى موقع البلاغ في تيماء ق 6 وتبين وجود شابين من بين الاشقاء الثلاثة أصيبا بجروح وطعنات جراء الطعن بالأدوات الحادة فيما بينهم، وبحسب المعلومات الأولية فإن المشاجرة كانت بسبب خلافات عائلية.

هذا، وقامت سيارتان تتبعان الطوارئ الطبية بنقل الشقيقين إلى مستشفى الجهراء، حيث ادخل احدهما العناية الفائقة، وجار تسجيل قضية.

وقال الأب لرجال امن الجهراء انه لم يستطع منع ابنائه من التشابك فيما بينهم وطعن بعضهم بعضا فيما تم اقتياد شقيقهم الآخر للتحقيق لحين تحسن حالة المتشاجرين اللذين تم نقلهما عن طريق الاسعاف الى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانب آخر، فقد تعرضت إريترية من أصل «بدون» إلى الاعتداء بالضرب مساء أمس الأول على يد شقيقها الاصغر وذلك في منطقة النعيم، وتم إدخالها احد اجنحة مستشفى الجهراء جراء اصابتها بكدمات.



وقال مصدر امني ان الأطباء ابلغوا اجهزة الداخلية بأن المجني عليها حامل وجار التحقيق بالواقعة التي تم رفع تقريرها الى محقق المستشفى.