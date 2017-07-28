مشاري المطيري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استكمالا لعمليات البحث والتحري التي قامت بها الأجهزة الأمنية لمتابعة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إساءة استخدام قيادي بالإدارة العامة للمرور لصلاحياته ورفع الإبعاد الإداري المفروض على وافد سوري عن طريق الواسطة رغم قيادته لدراجة آلية دون رخصة.



تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط الوافد السوري وتم قيد القضية رقم 1855/2017 حصر نيابة الإعلام وجار استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قد أصدرت في بيانها بتاريخ 13/7/2017، تفنيدا بالأدلة والبراهين للأكاذيب والافتراءات التي تضمنها مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة أية محاولة لنشر الشائعات أو بث الأخبار الكاذبة التي تثير البلبلة.