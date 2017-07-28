22 ضابطاً وضابط صف شاركوا في الفزعة مع إسناد من أمن الفروانية

عبدالله قنيص

شنت مديرية أمن الفروانية يوم امس الأول واحدة من أكبر الحملات التي تستهدف الأوكار المشبوهة في منطقة الجليب، وأسفرت الحملة التي جاءت بإشراف ومتابعة من قبل مدير عام مديرية امن الفروانية اللواء ركن صالح العنزي عن ضبط 39 وافدة جميعهن يعملن في اقدم مهنة في التاريخ الى جانب مداهمة مصنع للخمور المحلية، وبلغ اجمالي الموقوفين في حملة الفروانية التي استمرت 3 ساعات 89 وافدا ووافدة جميعهم من الجنسية الآسيوية، وهم ما بين مخالفين للإقامة وممتهني الأعمال المنافية للآداب وهاربين من كفلائهم.

فيما اكد مصدر امني ان الحملة جاءت في اعقاب دراسة لمنطقة الجليب وتحديد الأوكار المشبوهة التي تستقبل راغبي المتعة المحرمة.

وقال المصدر: تم الإعداد لخطة المداهمة قبل نحو اسبوعين حيث جرى تجهيز قوة مكونة من 8 ضباط و14 ضابط صف الى جانب قوة من الاسناد، حيث قام رجال الامن وقبل الانتشار المنظم بمداهمة 11 وكرا للأعمال المنافية، وتم ضبط 39 وافدة آسيوية تبين ان من بينهن 32 وافدة هاربة مسجل بحقهن قضايا تغيب، كما تمت مداهمة وكر لتصنيع الخمور المحلية وضبط وافد.

واضاف المصدر: بعد تنفيذ خطة الدهم في توقيت منتظم- وبما يحول دون إخطار العاملين في الأوكار المشبوهة لبعضهم البعض بشأن الحملة- قام رجال الامن بالانتشار وإقامة حملات في مداخل ومخارج بعض مناطق الجليب، واسفرت خطة الانتشار عن ضبط 50 وافدا.

وأكد المصدر عزم قطاع الامن العام وضع حد للظواهر السلبية التي يتم رصدها ومتابعتها من قبل رجال الأمن والمباحث.