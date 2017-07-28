عبدالله قنيص

تبادل وافدان من الجنسية المصرية الضرب فيما بينهما أثناء تواجدهما عند صديق لهما في ضاحية فهد الاحمد، ووصل الامر الى تبادل الضرب والإهانة وتطاول فيما بينهما، حيث اصيب احدهما بإصابات متفرقة، وتوجه على اثرها الى مستشفى العدان وأحضر تقريرا طبيا يفيد بإصابات متفرقة جراء هذا الاعتداء، وعليه تم ابلاغ السلطات الامنية في مخفر فهد الاحمد وإحالتهما الى الجهات الامنية المعنية وتم تزويدهم بالبيانات الخاصة بالمعتدين.

من جهة أخرى، اصيب وافد آسيوي بجرح قطعي في الرأس اثر تعرضه للضرب من قبل شخص مجهول في منطقة الفنطاس.

من جهة اخرى، فوجئ بنغلاديشي الجنسية بهجوم من قبل 3 اشخاص مجهولي الهوية اثناء تواجده بالسكن بمنطقة المهبولة، حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وقيدوا يديه وسلبوه بالقوة مبلغ 80 دينارا وفروا هاربين بعد الاعتداء وقام البنغالي بالتوجه الى مخفر الفنطاس وسجل قضية، حيث ادلى بمعلومات بأنه يعرف احد المعتدين عليه وهو من نفس الجنسية البنغالية وتمت احالة القضية الى جهة الاختصاص في مكتب التحري والبحث وذلك لضبط الجناة.