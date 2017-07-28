عبدالكريم أحمد

أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية حكما برفض الدعوى التي تطالب وزارة الشؤون بإعادة فتاة محضونة إلى دار ضيافة الفتيات، وتجاوبت المحكمة مع دفوع محامي الحكومة الذي أشار الى ان القانون لا يسمح بإقامة الفتاة في دار الرعاية لبلوغها 25 عاما.

وكان وكيل الفتاة المحامي دويم المويزري اكد للمحكمة أن موكلته طالبة وتقيم في دار الرعاية منذ طفولتها وحصلت طوال فترة حضانتها على تقدير واحترام إدارة الدار وتكريم «الشؤون»، بالإضافة إلى جهة عملها وزملائها في العمل، مشيرا إلى أن قرار طردها من شأنه أن يعود عليها سلبا خاصة أنها يتيمة الأبوين وليس لها أقارب، فضلا عن إصابتها بالرعب والذعر وفقدان الأمن.