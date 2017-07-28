هاني الظفيري

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهديد صديقه بالسلاح لإكراهه على كتابة وتوقيع وصل أمانة بمبلغ ٥٥ ألف دينار، وحضر عن المتهم المحامي عبدالوهاب بن سلامة مشككا في صحة إسناد التهم لموكله، خصوصا ان المتهم والمدعي كانت بينهما شراكة في بيع وشراء السيارات وعدد من الخيوط التي تدل على عدم اقدام المتهم بالفعل الذي نسب اليه حتى انها تحبط بأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة ضده دون ان تبلغ حد الكفاية اللازم لتكوين قناعتها بارتكاب الواقعة، كما اعتبر تراخي المجني عليه في الابلاغ عن الواقعة يؤكد كيدية الاتهام.