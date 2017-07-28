محمد الجلاهمة ـ أحمد خميس

حرر ملازم أول من دوريات إسناد الاحمدي لمواطن يبلغ من العمر 53 عاما مخالفة بعنوان قيادة مركبة في حالة غير طبيعية وتمت احالته الى مخفر شرطة الاحمدي تمهيدا لإحالته الى الطب الشرعي لتحديد سبب الحالة التي ضبط عليها، وبحسب مصدر امني فإن دورية الاسناد كانت تقوم بحملة في الاحمدي رصدت مركبة رباعية الدفع يسير قائدها بها عكس السير في شارع رئيسي، وعليه تم توقيف قائد المركبة وتبين انه مواطن يدعى «ن» ويقيم في منطقة الجابرية وانه في حالة غير طبيعية.

من جهة اخرى، القى رجال مباحث القرين القبض على وافد آسيوي يروج للخمور في منطقة القرين عثر بمركبته على 40 زجاجة خمر.

كما تمكن رجال امن الجهراء من ضبط 4 وافدين آسيويين يروجون للمواد المخدرة في احد شوارع الجهراء امس الاول.



وذكر مصدر امني ان دورية رصدت مركبة حاول قائدها الفرار عند مشاهدة الدورية فتمت ملاحقته الى ان تم توقيفه وعندما تم القبض عليه تبين انهم 4 آسيويين وبتفتيش المركبة احترازيا عثر بداخلها على حبوب مخدرة.