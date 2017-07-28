أحمد خميس ـ محمد الجلاهمة
أمر وكيل نيابة الأحمدي بتسجيل واقعة سرقة كرتي بنزين قيمة الكرت 20 دينارا باعتبارها جناية وأمر بتسجيل قضية سرقة 13 رأس غنم باعتبارها جنحة وكذلك سرقة ثلاجة وفرن من منزل مواطن باعتبارها جنحة هي الأخرى.
وبحسب مصدر امني فإن وافدا مصريا يدعى (د.ف) ويعمل في شركة مقاولات كبيرة تقدم الى مخفر الاحمدي وقال ان مجهولا كسر باب مكتبه وسرق كروت البنزين.
وفي مخفر الاحمدي ايضا تقدم مواطن وأبلغ عن مجهول سرق 13 رأس غنم من داخل جاخور في بر الجويهل.
وعلى صعيد آخر، تقدم مواطن يعمل في شركة نفط الكويت واتهم مجهولا بتسور منزله وسرقة فرن وثلاجة وذلك خلال وجوده في مقر عمله.