محمد الجلاهمة

فتحت اجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في اتهام مواطن صديقه بأن اخذ منه 25 الف دينار كي يسدد دينا مستحقا عليه، ولم يقم بالسداد حسب ما جاء في بلاغ بهذا الخصوص، سجل في مخفر شرطة الاحمدي، وبحسب مصدر امني فإن مواطنا من مواليد 1981 قال في البلاغ الذي تقدم به انه قام بتسليم صديقه المواطن ويدعى (د.ي) والبالغ من العمر 53 عاما مبلغا وقدره 25 الف دينار بحيث يقوم الصديق بتسديد دين عليه لمواطن يدعى (ب.ب.ع) ولكنه اكتشف ان المدعى عليه لم يسلم المبلغ الى الشخص الدائن، وسجلت قضية.

من جهة اخرى تقدم مواطن 63 عاما الى مخفر شرطة الاحمدي وأبلغت عن مجهول سرق هاتفها النقال والذي يضم صورا خاصة لها ولأفراد أسرتها الفنانات.