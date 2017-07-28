أحمد خميس

قضت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية مدني حكومة بإلزام وزارة الداخلية بتعويض مواطنة مبلغ 3000 دينار بعد قيام خصمها في إحدى القضايا بتتبع حركتها عبر الحاسب الآلي في وزارة الداخلية.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عذبي النمران بصفته وكيلا عن مواطنة كانت قد تقدمت بشكوى ضد مواطن لإصداره شيكا من دون رصيد وصدر حكم نهائي بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وحينها فوجئت بتتبع حركتها من قبل المدعى عليه وفي حين تقدمت بشكوى رسمية إلى إدارة الرقابة والتفتيش ضد منتسبي وموظفي وزارة الداخلية لقيامهم بتتبع حركاتها وإبلاغ المدعى عليه وهو ما خلصت إليه تحقيقات إدارة الرقابة والتفتيش.