سعود يوسف

سجل مخفرا شرطة القيروان والجهراء قضيتي اعتداء بالضرب، الأولى ضد مواطنين، والثانية بحق مجهولين، يجري حاليا البحث عنهم.

في القضية الأولى تقدم مواطن يعمل بجامعة الكويت الى مخفر القيروان وأبلغ عن تعرض ابن أخيه للاعتداء والضرب من قبل مواطن آخر يعمل دكتور بالتطبيقي.

وأوضح ان الاعتداء الذي وقع أمام منزل الجاني شارك فيه ابنه وصهره، وان الثلاثة سحبوا ابن اخيه بالقوة وأدخلوه منزلهم واستولوا على دراجته وتصويره بكاميرا الهاتف النقال.



وقدم المبلّغ تقريرا طبيا عن الاصابات التي لحقت بابن أخيه المعتدى عليه تضمن وجود ألم في الناحية الخلفية من الرقبة وأسفل الظهر.

في سياق آخر، قدم وافد مصري يعمل بأحد المطاعم أول من أمس الثلاثاء بلاغا الى مخفر شرطة الجهراء متهما شخصين مجهولين بالاعتداء عليه بالضرب، وقدم تقريرا طبيا جاء فيه كدمة بالاذن اليمنى وشق في طبلتها واحمرار حولها.