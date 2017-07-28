عبدالكريم أحمد

تلقت المحكمة الكلية دعوى ضد وزارة الداخلية تطالب بإلزامها باستخدام الحاسب الآلي في كتابة وتدوين محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات بمخافر الشرطة.

وقالت مقيمة الدعوى المحامية منى الأربش إن الدستور أعطى المتهم حق الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات وشهادة الشهود، وهو ما يجب معه أن تكون هذه المحاضر مدونة بشكل منظم ومقروء ومبنية على أُسس علمية في صياغتها وترتيبها وتنظيمها وتدوينها.

وأضافت الأربش أن الثابت من واقع الحال تردي مستوى كتابة وتدوين محاضر بعض الاستدلالات ومحاضر التحقيق بمخافر الشرطة من حيث الترتيب والصياغة، علاوة على احتواء بعضها على أخطاء إملائية وسوء خط محرري تلك المحاضر مما يؤدي إلى ضياع الحقوق المُثبتة بها سواء كانت حقوق متعلقة بالادعاء ومباشرة التحقيق ثم الدعويين الجزائية والمدنية، أو حقوق متعلقة بحق الدفاع المتعلقة بقدرة المتهم أو المدعى عليه من الاطلاع على تلك المحاضر وقراءتها وذلك للرد على ما جاء فيها وتفنيد كافة الأدلة المُثبتة فيها كحق أصيل من حقوق الدفاع.

وتابعت أن هذا من شأنه ضياع حقوق الدولة من ناحية عدم القدرة على قراءة محاضر التحقيقات مع الموظفين العموميين في الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يتعارض تماما مع إرساء مبدأ العدالة الناجزة ومواكبة التطور.