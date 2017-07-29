هاني الظفيري

شنت اللجنة الرباعية صباح امس حملات مكثفة ترافقها الدوريات الأمنية على الأسواق العشوائية في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، والتي أسفرت عن ضبط عدد من العمالة الآسيوية المتجولة التي كانت تقوم ببيع الخضار والمواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك، حيث تمت إحالة المضبوطين والمضبوطات الى الجهات الأمنية لاتخاذ قرارات الإبعاد بحقهم.

وأكدت مصادر أمنية أن اللجنة الرباعية تعتزم استمرار حملاتها المكثفة على العديد من مناطق الكويت بهدف ضبط العمالة المخالفة للقوانين.

وكانت إدارة العلاقات العامة بالبلدية قد أعلنت عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها البلدية بالتعاون مع اللجنة الرباعية المشكلة من قبل مجلس الوزراء والتي ضمت البلدية والقوى العاملة ومباحث الهجرة ووزارة التجارة على الباعة الجائلين بجوار مسجد زين سعود الميع بمنطقة المنقف بمحافظة الأحمدي.

وأكد ممثل البلدية في اللجنة الرباعية ورئيس فريق طوارئ العاصمة زيد العازمي ان الحملة انطلقت امس عقب صلاة الجمعة واستمرت لمدة ساعتين، وأسفرت عن مصادرة واتلاف 800 كغم من المواد الغذائية الى جانب ضبط 7 بائعين متجولين، وتم ترحيلهم لمقر اللجنة تمهيدا لإبعادهم خارج البلاد، مؤكدا انه تمت مصادرة بعض الملابس المستعملة بعد هروب أصحابها وبعض الأجهزة الإلكترونية المعروضة للبيع.

وأضاف العنزي أن إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي ممثلة في مركز المنقف قامت بتنظيف الساحة من المخلفات، مشيدا بمدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بالأحمدي طلال عقاب ورئيس المركز حمود العازمي على توفير الآليات وعمال النظافة اثناء الحملة.