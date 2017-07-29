هاني الظفيري

سجل رجال الجمارك وأمن المنافذ قضية بحق مواطن وخليجي تحت مسمى إهانة رجال الأمن والتلفظ بألفاظ نابية بعد منعهما من تجاوز الدور لدى المسافرين.

وقال مصدر أمني انه تم تداول مقطع فيديو لمحاولة تهجم شابين على العاملين في منفذ النويصيب مساء امس الاول بعد ان طلب رجال الأمن من قائد المركبة وهو مواطن وبصحبته خليجي، العودة والانضباط بحركة السير، الأمر الذي لم يرق لهما وتطور الأمر الى محاولة المسافرين التهجم على العاملين في المنفذ فتمت السيطرة عليهما وإحالتهما الى جهة الاختصاص.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية أنها اتخذت إجراءاتها القانونية تجاه مواطن وآخر سعودي الجنسية وأحالتهما إلى مخفر النويصيب لتعديهما لفظيا وبدنيا على رجال الأمن خلال أدائهم لواجباتهم والمهام المنوطة بهم.

وقالت الوزارة في بيان صحافي : إيضاحا لمقطع الفيديو الذي يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتداء مواطن وآخر سعودي الجنسية على رجال الأمن بمنفذ النويصيب الحدودي أمس إنه تم بهذا الشأن أيضا تسجيل قضية رقم 37/2017 (إهانة موظف) جنح النويصيب.

وأوضحت أن المعتدين قدما إلى منفذ النويصيب وقاما بتخطي المركبات دون التزام بالدور وبعد استيقافهما قاما بتوجيه ألفاظ غير لائقة والتهجم على رجال الأمن.

وشددت وزارة الداخلية على رفضها لأي مساس برجال الأمن مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ حقوق الوزارة ومنتسبيها.