«قلبي على ابني انفطر» شطر من عبارة مأثورة صحيح دائما ويصور كيف ان قلوب الآباء والأمهات تنفطر وتكاد تنشق اذا ما اصاب الابن او الابنة مكروها أو يكاد، والحياة مليئة بقصص من كل حدب وصوب تجسد هذا المعنى.

لكن ان يقسو قلب الأم لدرجة ان تمارس الاضطهاد والقسوة على ابنتها فلذة كبدها فهو ما يستغرب ويستنكر، بل ويحرم بنص القانون.

في مستشفى الطب النفسي ترقد ابنة الثالثة عشرة، الفتاة البريئة في احدى غرف المستشفى، تخفي وجهها في غطاء سريرها، ولا تنقطع دموعها، فقد أصيبت بما يشبه الانهيار النفسي بسبب الاعتداءات النفسية والتجاوزات التي تخالف القانون والتي مارستها عليها والدتها ذات الـ 34 عاما وهي غير كويتية، وفي واقعة غريبة وعجيبة ستكون محل تحقيق للجهات المختصة.

الواقعة تم رصدها من قبل إدارة حماية الأحداث وتحديدا من قبل رئيس قسم حماية الطفل، الذي أبلغ بها من قبل عريف من مرتبات شرطة حماية الأحداث.

وفي تفاصيل الواقعة، يذكر التقرير ان الطفلة (غير كويتية) وتسكن بإحدى المناطق بمحافظة الفروانية ترقد في مستشفى الطب النفسي بسبب تعرضها للاعتداءات النفسية وتجاوزات تخالف قانون حماية الطفل من قبل والدتها، وقد أحيلت القضية إلى جهة الاختصاص.