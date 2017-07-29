أحمد خميس

«أم ثلاثينية تسير في الطريق مع ابنتها، من منطقة الى اخرى، فجأة تقف بجوارهما مركبة، يدعوهما صاحبها للركوب، الا انهما ترفضان فيضطر الى تصعيدهما المركبة بالقوة، وتكررت محاولات الطفلة ذات السنوات العشر في الفرار 4 مرات الى ان تنجح، تستغيث ولا احد يجيب، فتذهب الى جدتها وتروي لها ما حدث».

هذه ليست مشاهد من فيلم أكشن هوليوودي، لكنها واقعة حقيقية حدثت في منطقة القصر بمحافظة الجهراء. وأبلغت الجدة السلطات الأمنية عن اختطاف ابنتها ذات العقد الثالث من قبل شخص لا تعرف سوى اسمه فقط.

وأفادت الأم بأنها اتصلت عدة مرات على هاتف ابنتها ولكن دون أي استجابة.

وشرحت الحفيدة وهي ابنة المخطوفة والتي كانت معها وقت الخطف للسلطات الامنية كيفية حدوث عملية الخطف، وقالت إنها كانت مع والدتها تسيران على الأقدام متوجهتين الى منطقة القصر، واثناء سيرهما توقفت مركبة بجوارهما بقيادة الشخص الخاطف، والذي استخدم القوة مع المخطوفة وابنتها وتم تصعيدهما الى السيارة محاولا الانطلاق بهما، ولكن البنت حاولت النزول من المركبة عدة مرات دون ان تتحرك الأم ولكن البنت تمكنت من الهرب من الخاطف وقامت بالاستنجاد بالمارة لإنقاذ والدتها ولكن الخاطف استطاع الفرار الى جهة غير معلومة، وعلى الفور توجهت الى جدتها وأبلغتها بما حدث لهما، وتم ابلاغ السلطات الامنية واخطار وكيل النيابة الذي احال القضية الى رجال المباحث لضبط الجاني الخاطف وإحالته الى سرايا النيابة، وسجلت القضية في مخفر شرطة النعيم.