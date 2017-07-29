عبدالله قنيص ـ هاني الظفيري

توفي 3 مواطنين شباب وأصيب رابع ونقل الى العناية المركزة في مستشفى العدان بعد انقلاب مركبة كانوا يستقلونها على جسر الشعيبة على طريق الفحيحيل باتجاه الكويت.

وكانت عمليات الداخلية قد تلقت بلاغا بالحادث فهرعت الدوريات ومركبات الانقاذ والطوارئ الطبية الى موقع البلاغ وتبين وفاة 3 شباب وإصابة رابع بإصابات بالغة ونقل الى مستشفى العدان حيث ادخل العناية المركزة، وتجري اجهزة الأمن تحقيقات موسعة للكشف عن ملابسات الحادث.

من جهة اخرى، وقع حادث تصادم بين مركبتين بالقرب من دوار الأمم المتحدة وأسفر عن الحادث تحطم إحدى المركبتين واصابة قائدها الذي نقل الى المستشفى وهرع الى المكان رجال دوريات ومرور العاصمة والإسعاف، وتقوم الجهات الامنية بعمل التخطيط للحادث للكشف عن ملابساته وأحالت القضية الى السلطات الامنية في مخفر الشويخ الصناعية.