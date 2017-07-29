أعلنت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية أن خمس فرق إطفاء تمكنت من تطويق حريق شب في مصنع ومخزن للورقيات في منطقة الأحمدي وأسفر إلى الآن عن وقوع إصابتين بين رجال الإطفاء فضلا عن أضرار مادية.



وقال نائب المدير العام لقطاع المكافحة بالإنابة في الإدارة العميد محمد المحميد ل "كونا" إن فرق الإطفاء تمكنت من محاصرة الحريق التي تقدر مساحته ب 2500 متر مربع في حين تقدر مساحة المصنع بأربعة آلاف متر مربع.



وأشار المحميد إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من الحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب إلى المباني المجاورة وتستمر حاليا عمليات مكافحته والسيطرة عليه.