عبدالله قنيص - أحمد خميس

داهمت قوة من مباحث السلاح أمس الأول منزلا في الأحمدي عقب معلومات عن حيازة صاحب سلاح كلاشينكوف وتم ضبط السلاح وصاحب المنزل والذي تبين أنه ليس لديه ترخيص يخول له حيازة السلاح الناري.

وقال مصدر أمني ان معلومات وردت الى مدير الادارة العامة لجمع السلاح تفيد بأن مواطنا يحوز في منزله سلاحا ناريا نوع كلاشينكوف، وعليه أجريت المزيد من التحريات والتي أكدت صحة المعلومات ليتم التواصل مع النيابة واستصدار إذن نيابي وداهمت قوة من المباحث منزل المواطن في الأحمدي وبتفتيش المنزل عثر على السلاح الذي في أخفاه أعلى دولاب في غرفة نومه.

من جهة اخرى، عثر على وافد آسيوي تسيل منه الدماء بمنطقة الفروانية، وذلك عندما كانت إحدى الدوريات الأمنية لمديرية الأمن تقوم بجولة في المنطقة حيث شاهدت آسيويا ملقى على الأرض ومصابا بعدة كدمات وحالته يرثى لها.



وعند سؤاله ذكر أن أربعة أشخاص مجهولين لا يعرفهم قاموا بالاعتداء عليه بالضرب واللكمات واستولوا على مبلغ الف دينار كانت بحوزته وفروا، ولكن رجال الأمن على الفور قاموا بتمشيط المنطقة ومكان الاعتداء بالكامل حيث شاهدوا 4 أشخاص عندما رأوا الدورية يقومون بالفرار، واستطاع رجال الأمن محاصرة المكان والقاء القبض على 3 منهم وفرار الرابع وعند عرضهم على المجني عليه تعرف عليهم وتبين ان الثلاثة لا يحملون أي إثبات وتم احضار التقرير الطبي، وسجلت قضية سلب بالقوة.