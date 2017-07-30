عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف براءة 4 مواطنين أشقاء من خطف وضرب وحجز حرية شقيقتهم والتعدي على ضابط مباحث حال قيامه بأداء أعمال وظيفته، بعدما أدينوا غيابيا أمام محكمة الجنايات بحبسهم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وكان وكيل المتهمين المحامي عبدالله الذياب قد قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر بإدانة موكليه ودفع أمام المحكمة بانتفاء الركن المادي لجريمتي الخطف بالقوة والاحتجاز وبانتفاء القصد الجنائي لتلك الجريمة كذلك بانتفاء تهمة التعدي بالضرب على المجني عليها وبكيدية الاتهام وتلفيقه وكذلك انتفاء تهمة التعدي على ضابط المباحث وببطلان التحريات وانعدامها.