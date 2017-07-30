«ليس من السهل بالطبع أن ترتبط بشخص قابع في السجن»

لورين غودجر، الشخصية التلفزيونية التي لعبت دور البطولة في عرض تلفزيون الواقع «الطريق الوحيد إلى أسكس»، تنكر أنها انفصلت عن حبيبها جوي موريسون الذي يقضي عقوبة طويلة في السجن، لكن يبدو أنها بدأت تعيد النظر الآن في موقفها من استمرار هذه العلاقة.