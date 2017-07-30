عبدالله قنيص

أحال رجال أمن الفروانية يوم اول من امس وافدين، الاول اردنيا والثاني مصريا، الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازة مواد مخدرة وتعاطيها.

فيما قال مصدر امني ان واقعة الاردني اكتنفها الكثير من الغرابة، اذ اجبرت سيجارة ملغومة بها مادة حشيش على ان ينام وافد اردني لدى توقفه بسيارته مقابل اشارة ضوئية.

وفي التفاصيل، قال مصدر امني ان عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوجود مركبة تعرقل حركة السير في الاشارة الضوئية الفاصلة بين منطقتي الرقعي والاندلس، وعلى الفور تم ابلاغ دوريات أمن الفروانية التي سارعت الى موقع البلاغ، واذ برجلي الأمن يجدان شخصا في سبات عميق، ليتم ايقافه ويتبين انه في حالة غير طبيعية، ولدى الطلب منه النزول سقطت اداة تعاط وتبين ان مركبته بها عدة سجائر فيها اثار من مادة الحشيش.

من جهة اخرى، أحيل وافد من الجنسية المصرية الى مكافحة المخدرات لحيازة 3 أكياس من مادة الشبو وادوات التعاطي معه اثناء سيره بمركبة في منطقة الفروانية، وقال مصدر امني ان دورية امنية تابعة لمديرية أمن الفروانية طلبت منه التوقف بعد الشك به من خلال التعرج بالطريق وعند سؤاله عن الاثباتات الخاصة به اتضح انه لا يحمل معه اي اثبات، كما تبين لهم ان الشاب المصري في عالم آخر من التعاطي، وعند تفتيشه احترازيا عثر بحوزته على 3 أكياس بها مادة الشبو وادوات التعاطي وعلى ذلك تمت احالته الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات وعند استمرار الدورية الامنية لمديرية امن الفروانية في تفتيش المنطقة تم ضبط وافد مصري آخر وعثره بحوزته على كيش شبو وادوات التعاطي وتمت احالته الى المكافحة.