أحمد خميس

اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها القانونية تجاه مواطن وخليجي قاما بالاعتداء لفظيا وبدنيا على رجال أمن منفذ النويصيب خلال أدائهم واجباتهم والمهام المنوطة، حيث احيلا إلى مخفر النويصيب، وتم تسجيل قضية رقم ٣٧/٢٠١٧ «اهانة موظف» جنح النويصيب.

جاء ذلك في بيان أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تعقيبا على مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتداء مواطن وآخر خليجي الجنسية على رجال الأمن بمنفذ النويصيب الحدودي الخميس الماضي.

وأشارت الإدارة إلى أن المعتدين قدما إلى منفذ النويصيب وقاما بتخطي المركبات دون الالتزام بالدور، وبعد استيقافهما قاما بتوجيه ألفاظ غير لائقة والتهجم على رجال الأمن.