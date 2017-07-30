محمد دشيش

ألقى رجال الأمن القبض على وافد مصري ووافدة فلبينية لإقامة علاقة محرمة في غرفة الخادمة بأحد منازل منطقة مشرف في الثانية والنصف من فجر أمس.



وبحسب مصدر أمني، فإن المواطن صاحب المنزل قال في بلاغه إلى عمليات «الداخلية» إنه استيقظ فجرا فلفت انتباهه أن الباب الخارجي للمطبخ الذي يطل على حوش المنزل كان غير مقفول والمفتاح على الباب فشك أن الخادمة تعبث وعند خروجه والتجسس على غرفتها سمع صوت شخص غريب عندها، فسارع الى إبلاغ الداخلية، وعندما تلقت غرفة العمليات البلاغ هرع رجال الأمن إلى المنزل وتمت مداهمة الغرفة.