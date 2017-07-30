رجال الإطفاء حالوا دون امتداد حريق شاليهات النويصيب إلى اخرى مجاورة

محمد الجلاهمة ـ هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

شهدت عدة مناطق في غضون الساعات القليلة الماضية 4 حرائق، حيث تمكن رجال اطفاء 5 مراكز من السيطرة على حريق مصنع للمحارم الورقية بمنطقة الاحمدي، كما سيطر رجال مركز الهلالي على حريق أشجار على الدائري الأول وسط ترجيحات بأن يكون الحريق بسبب سيجارة تخلص منها قائد مركبة، كما سيطر رجال اطفاء الأحمدي على حريق شاليه بالنويصيب وحالوا دون امتداد ألسنة اللهب إلى شاليهات مجاورة، كما تدخل رجال اطفاء السالمية وميدان حولي للسيطرة على تداعيات خلفها انفجار سلندر غاز داخل منزل في السالمية، وهو ما أصاب وافدة ورضيعا.



هذا، وانتقلت وحدة التحقيق التابعة لـ«الاطفاء» الى مواقع الحرائق لتحديد السبب ورفع تقارير إلى الجهات المختصة.

وفي مزيد من التفاصيل فقد تمكنت خمسة فرق إطفاء من السيطرة على حريق اندلع في مصنع للمحارم الورقية يحتوي على محلات ومخازن في منطقة الاحمدي الصناعية.



وكان مركز عمليات الادارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا في ساعة مبكرة من صباح امس يفيد بنشوب حريق في مصنع للمحارم الورقية في منطقة الاحمدي الصناعية، وعلى اثره هرعت الى الموقع خمسة فرق إطفاء من مراكز الاحمدي والفحيحيل ومبارك الكبير ومشرف والاسناد.



وبمجرد الوصول شرع رجال الاطفاء في مكافحة الحريق الذي التهم ما يقارب ٩ محلات من أصل ٥٣ محلا تبلغ مساحتها الاجمالية ٤٠٠٠م تقريبا، حيث تمت محاصرة النيران وإخمادها والحد من انتشارها إلى المباني المجاورة.



كما أصيب ٦ من رجال الإطفاء بعضهم عولج في موقع الحادث فيما نقل آخرون الى مستشفى العدان وجار عمل الفحوصات لهم، ويجري حاليا تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.



حضر الى موقع الحادث كل من نائب المدير العام لشؤون المكافحة بالإنابة العميد محمد المحميد، مدير إدارة وقاية محافظة الأحمدي مهندس محمد بولند، مدير العلاقات العامة والإعلام بالإنابة المقدم أحمد الديحاني ورؤساء مراكز الفرق المشاركة في الحادث، كما حضر الى الموقع ضابط قطاع الوقاية وضابط السلامة والصحة المهنية وتواجد في الموقع من الجهات الأخرى رجال الأمن والطوارئ الطبية.



وتم استدعاء فريق من بلدية الاحمدي بجرافات لإزالة مخلفات الحريق بقيادة مراقب عام النظافة فيحان المطيري ومشرف مركز الاحمدي محمد قنيص ورئيس قسم المراكز حمود العازمي.



من جهة اخرى تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء ظهر امس الجمعة بلاغا يفيد بوجود حريق شاليه ألمنيوم في النويصيب دخلة 298 وعلى اثره توجهت فرقة اطفاء مركز النويصيب بقيادة رئيس قسم «أ» المقدم جراح العازمي وتمت مكافحة النيران وإخمادها من قبل الفرقة والحد من انتشارها الى الشاليه المجاور دون وقوع اصابات بشرية، فيما اقتصرت الخسائر على الاضرار المادية.

ترجيحات بأن سيجارة مشتعلةوراء حرائق أشجار الدائري الأولهاني الظفيري

تعامل رجال إطفاء مركز الهلالي مع حريق أشجار على الدائري الأول، فيما توجه رجال وحدة التحقيق إلى موقع البلاغ لمعرفة سبب اندلاع ألسنة اللهب.



ورجح مصدر أن تكون سيجارة مشتعلة ألقاها مجهول وراء اندلاع ألسنة اللهب.

إصابة آسيوية وإنقاذ طفلة بانفجار أنبوبة غاز في السالميةمحمد دشيش

تمكنت فرقة مركز إطفاء السالمية القسم (ب) من إنقاذ طفلة بعد انفجار أنبوبة غاز بشقة بالسالمية، وكان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى صباح أمس بلاغا بالحادث صباح امس فهرعت على أثره فرق الإطفاء من مراكز السالمية الشمالي للإطفاء والسالمية الجنوبي للإطفاء بقيادة المقدم يوسف القلاف، وبمجرد وصولها قامت بتطويق مكان الحادث احترازيا لسلامة القاطنين وتمكنت من إنقاذ طفلة، فيما أصيبت آسيوية ونقلت الى المستشفى لتلقي العلاج، وأسفر الحادث عن أضرار مادية وانهيار جزئي بحائط الشقة، وبعد التحقيق تبين وجود تسريب غاز، ما تسبب بحدوث الانفجار.

وأهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء بالمواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر والتأكد من تمديدات اسطوانات الغاز وموقد الطبخ لسلامتهم وتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.