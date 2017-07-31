هاني الظفيري

تمكن رجال إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، وهي إحدى الادارات التابعة لقطاع الجنسية ووثائق السفر برئاسة اللواء الشيخ مازن الجراح، من ضبط مكتب وهمي للعمالة المنزلية يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين من خلال الاتفاق معهم على توفير العمالة المنزلية لهم.

حيث تم ضبط 10 مخالفين جميعهم من الجنسية الآسيوية وعثر بحوزتهم على سندات القبض الوهمية.

وبالتدقيق على بيانات المتهمين، تبين أنهم مخالفون لقانون الإقامة ومسجل بحقهم بلاغات تغيب ومطلوبون على ذمة قضايا أخرى ويعملون بنظام اليومية وغير تابعين لمكتب مرخص بشكل قانوني.

كما تمكنت الادارة من ضبط خمسة آسيويين بحوزتهم خمور بجانب مخالفتهم لقانون الإقامة.



كذلك ألقت الإدارة القبض على شخص من الجنسية الآسيوية لمخالفته قانون الإقامة، وتمت إحالة جميع المضبوطين والمخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحوهم.