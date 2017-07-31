احمد خميس

لحقت إصابات بالغة بطالب في معهد التمريض بعد تلقيه «علقة موت» في ساحة منزل بمنطقة النعيم.



وجاء في التقرير الطبي الخاص بالشاب وجود جرح باليد اليسرى بطول 23 سم وعمق نصف سم، وتم عمل 3 غرز تحت مخدر موضعي وحالته مستقرة، ولا توجد كسور، كما احضر أحد المتهمين بضرب الشاب تقريرا طبيا أفاد بوجود كدمة وجروح سطحية بالقدم اليمنى، وأمر وكيل النيابة بإحالة القضية إلى نيابة حماية الأحداث وتسجيلها بمسمى دخول مسكن وتبادل ضرب.

وجاءت هذه التقارير الطبية على خلفية محاولة الطالب الدخول إلى منزل في النعيم.

وبحسب مصدر امني، فإن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية لمحاولة دخول شاب منزلا في النعيم، وعلى الفور انتقل الى موقع البلاغ عدد من دوريات الأمن، وعند وصولها الى موقع البلاغ شوهد شاب مصاب بجروح.



وبالاستماع إلى إفادة اصحاب المنزل قالوا انهم امسكوا بالشاب لدى محاولته الدخول إلى المسكن، وقام اقارب الفتاة وعددهم 4 شباب بالإمساك به وضربوه علقة ساخنة عقابا على مغامرته تلك.



هذا، وأمر مدير أمن محافظة الجهراء اللواء علي سامي بوضع حراسة على الشاب لحين تحسن حالته.