محمد الجلاهمة

فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا للوقوف على حقيقة ما حدث في مخفر ميدان حولي زام العصر، وفي الوقت الذي قال المتهم في القضية وهو مواطن من مواليد 1992 انه تعرض للمضايقات والتلفظ عليه وعلى والدته بألفاظ غير مقبولة من قبل المحققات إلا ان رجال الأمن نفوا ادعاءه وأكدوا ان المواطن اعتدى عليهم وصرخ في المحققات ومزق كتافية وكيل عريف، وسجلت قضية بحق الشاب حملت عنوان إهانة موظف عام وتعد على موظف والتهديد والسب.

وكان الشاب المتهم قد قال انه حضر برفقة والدته، وفوجئ بأن والدته تعامل معاملة ليست لائقة، وبسؤال الطرف الآخر في القضية وهو وكيل عريف قال انه سمع الشاب يقوم بالصراخ على المحققات وحينما حاول الوكيل عريف تهدئته قام بتمزيق كتافيته اليمنى وأخرج ولاعة وجرح نفسه، مشيرا الى ان رجال الأمن تعاملوا معه بشكل لائق وسمحوا له بالخروج برفقة والدته والتي أصيبت بإعياء إلى المستشفى.