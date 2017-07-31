أحمد خميس

احتجز مواطن من مواليد 1997 بأمر محقق مخفر ميناء عبدالله على خلفية قضية إهانة موظف عام والاعتداء عليه وأطلق سراح المدعى عليه لاحقا بكفالة لحين نظر القضية، ورغم ان المبلغ اكد تعرضه للضرب، الا ان المدعى عليه اكد هو الآخر ضربه من قبل المدعي.

وذكر مصدر أمني أن وكيل عريف يعمل في دوريات المرور بالداخلية قال في إفاداته امام المحقق انه رصد مركبة اميركية قام قائدها بتظليلها بما يعيق الرؤية وأن التظليل مخالف للقانون، حيث طلب من قائد المركبة التوقف لتحرير مخالفة، وأضاف انه تبين ان المخالفة تتطلب سحب المركبة، ولدى الطلب من قائد السيارة مفتاح سيارته حتى تتم إحالتها الى كراج الحجز فوجئ بالمدعى عليه يتلفظ عليه بألفاظ خارجة ثم اعتدى عليه بالضرب.