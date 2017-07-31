مشاري المطيري

تمكن رجال الأمن الجنائي من ضبط وافد من جنسية آسيوية بتهمة الاتجار وترويج المخدرات داخل البلاد، كانت معلومات قد وردت الى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لقطاع الأمن الجنائي عن قيام أحد الوافدين الآسيويين بالاتجار في المواد المخدرة، فتم تكثيف عمليات البحث والتحري والتي أكدت صحة المعلومة.

وتم ضبط المتهم في منطقة الفروانية بعد استصدار الإذن القانوني لمداهمة مسكنه ولدى تفتيشه عثر بداخله على كمية كبيرة من مادة الهيروين المخدرة تقدر بحوالي 3 كيلوغرام، وأقر المتهم واعترف بقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها داخل البلاد وان المضبوطات تخصه، وأحيل المتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.