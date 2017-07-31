محمد الجلاهمة

احتجز وافدان من الجنسية الهندية في مخفر السلام بجنوب السرة والجابرية حيث وجهت للاول تهمة اتلاف مال الدولة وحيازة مركبة في حالة سكر بين والثاني وجهت اليه تهمة السكر البين واقلاق الراحة.

وبحسب مصدر امني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد باقتحام شخص دوارا بمنطقة الصديق واتلاف الاشجار المتواجدة في الدوار وعلى الفور توجهت دورية وشوهدت مركبة صالون بيضاء وهي تتوسط الدوار ولدى وصول الدورية فوجئ رجال الأمن بالشخص يحاول الهرب على الاقدام تاركا سيارته فتمت ملاحقته وضبطه وتبين انه هندي 24 عاما وفي حالة سكر شديد، اما بالنسبة للقضية الثانية التي سجلت في مخفر الجابرية فجاءت بعد أن اتصل وافد آسيوي بعمليات الداخلية وقال انه يعمل سائق تاكسي وان شخصا أوقفه في منطقة النقرة واكتشف ان الشخص الذي صعد إلى مركبته سكران لدرجة الثمالة وانتقلت دورية وضبطت الوافد وتبين انه هندي ولم يبد الوافد أي مقاومة بل استسلم لرجال الأمن.