أحمد خميس

«نصب واحتيال» عنوان مشترك لقضيتين سجلتا في مخفري بيان وميدان حولي، ولم يكن العنوان هو القاسم المشترك بين القضيتين بل ايضا عمر المجني عليهما، حيث يبلغان من العمر 58 عاما.

في القضية الأولى التي سجلت في مخفر ميدان حولي تقدم مواطن يدعى (ذ.ي) وأبلغ عن النصب عليه بشراء قطعة ارض وهمية وغير حقيقية، وقال المبلغ انه تعرف على شخص مصري عبر وسيلة إعلامية، حيث عرض عليه شراء قطعة ارض في مدينة 6 أكتوبر بسعر خيالي قدره 15 ألف دينار، وقال المبلّغ انه وقّع عقدا يفيد بشرائه الأرض وطلب من أصدقاء له نزلوا مصر في العطلة ان يتعرفوا على قطعة الأرض التي اشتراها، لكنهم أبلغوه بأنه اشترى السراب وان الأرض وهمية ولا أساس لها في الواقع.

أما بالنسبة لقضية بيان فقد تمثلت في تقدم مواطن يدعى (د.س) ويسكن السلام، حيث قال انه تعرض للنصب من شركة باعت له شقة في معرض للأراضي واكتشف انه تعرض للخداع.