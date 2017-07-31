محمد الدشيش

أصيب مواطن بحالة اغماء وهبوط عام بالدورة الدموية بعد جلوسه لنصف ساعة تحت أشعة الشمس في شاليه بالجليعة.



وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بلاغا بالحالة فهرعت سيارة إسعاف وقام فنيو الطوارئ الطبية بتقديم الاسعافات الأولية له وإدخاله مستشفى العدان لاستكمال باقي العلاج، وكان برفقته اصدقاؤه وتبين أنه مواطن يبلغ من العمر 25 عاما.

من جهة اخرى ألقى رجال نجدة الجهراء القبض على مواطنين أحدهما مطلوب بقضية لرجال المباحث وصديقه بحالة تعاط وبتفتيش المركبة عثر معهما على حبوب كبتاغون ولفافة حشيش وأدوات تعاط وآلة حادة.

كما القت دوريات الجهراء القبض على مواطن متعاط نائم داخل مركبة قرب سنترال الجهراء أمس وسط حرارة قاربت 50 درجة، وتم تحويله إلى جهات الاختصاص.