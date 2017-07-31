محمد الدشيش

توفي مواطن ووافد آسيوي في حادثي تصادم ودهس، الأول في منطقة مشرف والآخر بالقشعانية، وسلمت الجثتان الى الطبيب الشرعي للوقوف على اسباب الوفاة.



وكان مخفر بيان قد تلقى بلاغا من العمليات يفيد بوقوع تصادم وإصابة بين مشرف وبيان باتجاه سلوى، فتم توجيه احدى الدوريات الى موقع البلاغ وشوهدت جثة قائد المركبة الذي تبين لاحقا انه مواطن من مواليد 1962، وأمرت المحققة بإحالة الجثة الى الأدلة الجنائية.



من جهة أخرى، أبلغت عمليات الجهراء مخفر القشعانية بوقوع حادث دهس ووفاة في منطقة الروضتين لوافد هندي من مواليد 1983 ويعمل بإحدى الشركات، حيث نقلت الجثة الى مستشفى الجهراء وكشف الفحص الظاهري لها عن وجود خدوش بمنطقة البطن.



وتم انتداب الأدلة الجنائية لفحص الجثة، وأحيلت القضية إلى جهة الاختصاص.

في سياق آخر، توفي مواطن آخر بعد ان اصطدم بمركبته بحاجز اسمنتي مقابل كلية القانون في الدوحة، وكان بلاغ قد وصل الى المخفر بالحادث فتوجهت احدى الدوريات الى موقع البلاغ وشوهد المواطن مصابا لكنه لفظ أنفاسه الاخيرة خلال نقله الى المستشفى.

من جهة اخرى، فتحت اجهزة الأمن تحقيقا حول اسباب انقلاب شاحنة يقودها آسيوي تحت جسر الرقعي امس، الأمر الذي تسبب في اصابة قائدها ونجاة العشرات من قائدي المركبات الذين تصادف مرورهم على الدائري الخامس وقت انقلاب الشاحنة.