عبدالعزيز المطيري - سعود يوسف

اتهمت فتاة شقيقها بضربها وهو ما اضطرها الى اللجوء الى صديقتها التي رافقتها الى مخفر في منطقة جنوب السرة، والتي قالت ان المجني عليها وصلت عندها بحالة يرثى لها من بكاء وآثار ضرب.



فيما قالت المجني عليها انها تتعرض بشكل شبه يومي للاعتداء بالضرب على يد شقيقها بسبب أخطاء بسيطة وهو ما دفعها للهروب منه وتم استدعاء شقيقها لسؤاله حول الاتهامات المنسوبة إليه من شقيقته.

من جهة أخرى، أقدم لصوص مجهولون على التسلل منتصف ليلة أمس الى ساحة ترابية مظلمة بمنطقة خيطان وقاموا بسرقة محتويات مركبة تعود الى مندوب شركة اتصالات وسرقوا جهازي لاب توب بالإضافة إلى كروت مسبقة الدفع بقيمة ١٥٠ دينارا ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وكشف مصدر أمني ان الوافد العربي الذي يعمل مندوبا فوجئ لدى ركوب مركبته صباح امس بتحطم زجاجها الخلفي ليتيقن من ان لصوصا سرقوا منها جهازي لاب توب وكروت تعبئة، فقام بالتوجه إلى مخفر المنطقة لإثبات حالة وتسجيل قضية بالواقعة.