محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

واصل رجال الإدارة العامة للجمارك تألقهم في ظل القيادة الجديدة الممثلة في المستشار جمال الجلاوي اذ تمكن رجال الجمارك بمطار الكويت الدولي من إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة بطريقة تعد من الطرق المبتكرة، حيث أقدم وافد عربي الجنسية بمحاولة تهريب ٢٠ ألف حبة مخدرة تقريبا، حاول إخفاءها بداخل ملابسه (صديري) الذي كان يرتديه بداخل بطانه من القماش، لكن يقظة رجال الجمارك كانت له بالمرصاد وبعد التفتيش الدقيق تبين إخفاءه للحبوب بطرق سرية بالملابس.

وتؤكد الإدارة العامة للجمارك بهذه المناسبة جاهزيتها لصد أي محاولة عبث او تهريب لأي من الممنوعات وعبر أي منفذ كان سواء جوي ام بحري ام بري.

هذا وقد تمت إحالة المتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص.