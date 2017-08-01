عبدالله قنيص ـ مشاري المطيري

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يوم امس قرارين وزاريين، تضمن الأول نقل مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء ماجد الماجد ومساعده اللواء سالم المري الى ديوان الوزارة، والآخر تعيين اللواء فراج الزعبي الذي كان يشغل منصب مدير عام مديرية أمن محافظة مبارك الكبير في منصب مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الأحكام.

وقال مصدر أمني أن المعلومات بشأن هروب اعدد من المتهمين في خلية العبدلي وعدم ضبط أي منهم حتى الآن يعد سببا رئيسيا في هذين القرارين، يذكر ان اللواء فراج الزعبي له باع طويل في قطاع البحث الجنائي وعمل منذ ان كان ملازما اي منذ 29 عاما في المباحث الجنائية وحتى رتبة لواء وآخر منصب تولاه في قطاع البحث الجنائي كان مدير عام مباحث السلاح، كما ان الزعبي حاصل على ماجستير في القانون العام وخبير معتمد لدى مجلس وزراء الداخلية العرب وعضو لجنة غسيل الأموال ومكافحة الفساد سابقا.

وبحسب مصدر امني فان تعليمات نقلت الى اللواء الزعبي امس بالعمل على اصلاح هيكلة تنفيذ الاحكام والوقوف على الثغرات فيما يحقق الهدف المنشود من تحقيق الضبط والربط.

وجاء نص قرار الجراح الأول الذي حمل رقم 979 لسنة 2017 على انه «ينقل كل من التالي اسماهما للعمل بادارة ديوان الوزارة وهما اللواء ماجد الماجد، واللواء سالم المري».

اما القرار الثاني الذي حمل رقم 980 لسنة 2017 فنص على «تعيين اللواء فراج الزعبي مديرا عاما للادارة العامة لتنفيذ الأحكام وذلك نقلا من وظيفته الحالية».