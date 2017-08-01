ضرب قائد الرباعية «طراقات» ووافد آخر بـ «شلوت»

محمد الجلاهمة

تمكن رجال المباحث الجنائية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور يوم أمس من ضبط شابين قام أحدهما بالتعدي على وافدين بصورة غير مبررة وبشكل عنيف إثر خلاف على أولوية السير.

وكان رواد التواصل الاجتماعي نشروا مقطعا لشابين اعترضا شخصا يقود مركبة رباعية الدفع بسيارتهما الفارهة ومن ثم قام أحدهما بضربه ودفعه إلى السيارة، ومواصلة ضربه «طراقات»، وفي هذه الاثناء شاهد وافد آخر «وصلة» الضرب ويبدو انه طلب منه الكف عن ضرب الوافد الآخر، فما كان من الشاب إلا أن ركض خلفه واعتدى عليه بالضرب بالقدم قبل ان يتمكن من الهرب.

وقال مصدر أمني إن رجال المباحث وبعد انتشار المقطع تواصلوا مع قطاع المرور الذي حدد المركبة ومالكها، وتم توقيفه ومرافقه الذي نفى أن يكون قد شارك في الاعتداء ليطلق سراحه.

أما بالنسبة للشاب المعتدي فتم التحقيق معه وإحالته إلى الاختصاص بتهمة الاعتداء بالضرب.

وأصدرت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بالداخلية بيانا جاء فيه: ان رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية تمكنوا من التعرف على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بالتهجم على عدة أشخاص آخرين والاعتداء عليهم بالضرب وتم ضبطه.

وأوضحت الادارة انه تم استدعاء جميع اطراف الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجزائية ضد المعتدي واحالته إلى جهة الاختصاص ليأخذ القانون مجراه.

وأكدت الإدارة رفض الداخلية حدوث أي تجاوز من جانب كائن من كان ضد أحد وأن القانون لابد وان يطبق على الجميع بمسطرة واحدة فلا أحد فوق القانون.