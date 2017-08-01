عبدالله قنيص

تمكن رجال امن الحدود من ضبط وافد باكستاني قدم الى الكويت على متن شاحنة وقد اخفى بداخلها كمية من الهيروين جار حصرها من قبل رجال جمرك النويصيب فيما كشف مصدر امني ان رجال امن الحدود تتبعوا الوافد وعرفوا خط سيره من خلال دماء تناثرت منه اثر اصابات لحقت به جراء تسور الاسلاك الشائكة.

وبحسب مصدر امني فإن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية من رجال جمرك النويصيب افادوا خلاله انهم اشتبهوا في حاوية قادمة من دولة مجاورة وان بها مواد مخدرة حيث طلبوا من السائق النزول من المركبة تمهيدا لاخضاعها الى التفتيش الدقيق.

واضاف المصدر ان السائق هرب من رجال منفذ النويصيب مستغلا قيامهم باجراءات التفتيش، فبدأوا بتمشيط المنطقة ورصدوا آثار دماء فتتبعوها حتى تمكنوا من ضبط الوافد.

واشار المصدر الى ان الوافد قال في التحقيقات الاولية التي اجريت معه انه شعر ان امر تهريبه للمخدرات انكشف فقرر الهرب وقام بتسور السلك الشائك وواصل سيره.

هذا وابلغ مصدر جمركي «الأنباء» أن ضبط الهيروين بطريقة مبتكرة داخل مطفاءة تم بالتنسيق بين الادارة العامة للجمارك ممثلة في ادارة البحث والتحري ووزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمخدرات ورجال جمرك منفذ النويصيب.