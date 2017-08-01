محمد الدشيش

منعت فتاة من السفر الى خارج البلاد بعد ان تبين عند الاستعلام عنها انه مسجل بحقها قضية تغيب. وقال مصدر امني: ان رجال منفذ المطار وخلال قيامهم بإنهاء سفر فتاة تبين انها مطلوبة على ذمة قضية تغيب قبل 15 يوما، وعليه تم الاستعلام عن هوية المبلغ وتبين ان أم الفتاة هي من سجلت القضية.

هذا، ومن المقرر ان تخضع الفتاة لتحقيقات للوقوف على المكان التي كانت تقيم فيه خلال فترة تغيبها عن منزل اسرتها.

من جهة اخرى، تمكن رجال امن الفروانية من ضبط شخص من غير محددي الجنسية مطلوب للحبس لمدة سنتين في منطقة عبدالله المبارك امس الاول.

وذكر مصدر امني انه خلال تجوال دورية امنية للحفاظ على الأمن ولضبط المطلوبين والمخالفين، لاحظ رجال الامن مركبة حاول قائدها الفرار عند مشاهدة الدورية، فتمت ملاحقته الى ان تم توقيفه، وعندما تم القبض عليه تبين انه شخص من غير محددي الجنسية ومطلوب للحبس لمدة سنتين بقضية سرقات ونصب واحتيال.

من ناحية أخرى، ضبط مقيم عربي مطلوب بمبلغ 4000 دينار وتمت احالتهما للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما.