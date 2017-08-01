أحمد خميس

سلط بلاغ كاذب الضوء على قضية بالغة الاهمية، وهي تسجيل هواتف نقالة على أشخاص دون حضورهم. وأبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأنه ورد بلاغ الى مخفر الفنطاس من قبل شخص مجهول يفيد بوجود قنبلة في منطقة الفنطاس قطعة 4 شارع 2 ولم يحدد المتصل رقم المنزل. وقام بتزويد رجال الامن بعدة ارقام هواتف نقالة باعتبارها تخصه.

وعلى اثر ذلك تم توجيه دورية المخفر إلى مكان البلاغ، وتم الاتصال على المبلغ اكثر من مرة على الأرقام التي زود المخفر بها.

وقال المصدر: ان المبلغ تعمد إقفال الخط في وجه الشرطة عدة مرات، فتمت إحالة الموضوع الى مباحث الفنطاس، وفي الوقت نفسه تم إخطار مكتب أمن الدولة داخل المخفر.

وأضاف انه بعد مرور ساعة من تلقي البلاغ تم تزويد ضابط المخفر ببيانات صاحب الهاتف، فاتضح انه سريلانكي من مواليد 1975، فتم الاتصال عليه وحضر الى المخفر من تلقاء نفسه.

وبسؤاله عن ارقام الهواتف المسجلة باسمه، أفاد بأنه لا يعلم عنها شيئا، وعليه تم تسجيل قضية بلاغ كاذب وإحالتها لجهات الاختصاص.

وكشف المصدر أن هناك شكاوى كثيرة يدعي أصحابها بأن مجهولين سجلوا بأسمائهم خطوط هواتف نقالة واستخدموها في ارتكاب العديد من الجرائم.